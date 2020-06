In caso di nuovo stop la soluzione alternativa Ã¨ il lodo Giulini – GdS

In caso di nuovo stop la soluzione alternativa è il lodo Giulini – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” spiega la proposta del presidente del Cagliari Giulini in caso di nuova sospensione dei campionati.

IL LODO GIULINI – La premessa è sempre la stessa, che uno o più nuovi calciatori positivi al Coronavirus impediscano la regolare conclusione dl campionato. Gli scenari alternativi, invece, raddoppiano. Oltre alla delibera della Lega di A c’è anche una ipotesi di riserva che coinvolge Serie A e B, apprezzata da una buona rappresentanza della massima serie: l’idea è del presidente del Cagliari Giulini, sette-otto presidenti sono dalla sua parte. Il principio del «lodo Giulini» è quello di privilegiare i verdetti del campo già raggiunti. L’idea legata all’algoritmo della Figc in caso di stop del campionato di A prevederebbe la non assegnazione dello scudetto ma stabilirebbe con la classifica virtuale le tre retrocesse. Allo stesso modo se si fermasse la B e non si potessero giocare i playoff alle prime due classificate si aggiungerebbe con la classifica virtuale la terza promossa. Questa procedura avvantaggerebbe la terza di B, premiata senza passare dai playoff come da regolamento, a dispetto della terzultima di A, retrocessa anche se ancora in corsa per salvarsi. Il lodo Giulini intende inserirsi in questo ingranaggio. In sintesi sarebbe giusto promuovere le prime due classificate della B al posto delle ultime due della serie A, ma non la terza che non avrebbe diritto rispetto alla terzultima del massimo campionato.

TUTELA ULTERIORE – La formula ideata da Giulini è già stata esposta a Gravina, presidente Figc, e può tornare d’attualità oggi, nel consiglio federale che emetterà il verdetto definitivo. La prima idea della Lega (rappresentata da soli tre votanti) è quella definita dalla grande maggioranza dei club nell’ultima assemblea di venerdì scorso: no a scudetto e retrocesse, a meno che il campo non le abbia già nominate, il resto della classifica formulata con la media punti tra casa e trasferta moltiplicata per le gare mancanti, utile a stabilire gli accessi alle coppe europee. Il lodo Giulini va oltre, e aggiunge una garanzia a tutela della Serie A.