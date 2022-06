IN- Asllani, retroscena curioso: oggi esame della patente…superato!

L’Inter ha ufficializzato Romelu Lukaku e Kristjan Asllani, due giocatori nuovi pronti ad allenarsi con Simone Inzaghi. Per quanto riguarda il centrocampista, poi, un retroscena molto curioso.

PATENTATO – L’Inter ha accolto due nuovi acquisti dopo Mkhitaryan e Onana, ovvero Lukaku e Asllani. Il secondo sicuramente è stato un po’ più in ombra nella giornata di ieri visto il ritorno di Big Rom ma è stato comunque accolto e salutato dai tifosi nerazzurri. E oggi un’altra soddisfazione per lui. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it infatti, il centrocampista ha sostenuto e superato l’esame della patente! Dunque, dal prossimo 6 luglio, potrà raggiungere Appiano Gentile con la sua macchina. Una giornata niente male per Asllani.