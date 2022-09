Impallomeni: «Vedo un’Inter che vuole riscattarsi. Mercato da instant team»

Stefano Impallomeni si è espresso in merito al Derby tra Inter e Milan con i nerazzurri determinati a recuperare quanto perso lo scorso anno. Un giudizio anche sul mercato

GARA DI DUELLI − Impallomeni analizza il Derby di Milano: «Theo Hernandez e Leao può essere la catena che può fare la differenza, ma i duelli migliori li vedremo in mezzo al campo. Credo che sarà una partita bella, equilibrata, dove il Milan è più in difficoltà rispetto all’Inter ma tutto può succedere. Vedo un’Inter che ha voglia di recuperare quanto perso lo scorso anno».

VOTI MERCATO − Il giudizio di Impallomeni sulle mosse di mercato delle big di Serie A: «Roma, Juventus e Inter per quanto riguarda l’instant team, Napoli, Milan e Lazio per i colpi in prospettiva. Tutte si sono rinforzate, a modo loro. Il podio singolo invece vede come colpi Dybala, Lukaku e Di Maria». Le sue parole a Tmw radio.