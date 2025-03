Impallomeni: «Spero i verdetti di Serie A arrivino prima di una data!»

L’Inter si sta giocando il primo posto con Napoli e Atalanta nelle retrovie. Stefano Impallomeni ha una speranza a riguardo sulla Serie A e la spiega su TMW Radio.

CAMPIONATO – Le distanze in cima e nelle retrovie della classifica di Serie A sono minime. L’Inter è prima e ha tre punti di vantaggio sul Napoli e sei sull’Atalanta appena battuta al Gewiss Stadium. La Nazionale Italiana è uscita dalla UEFA Nations League con la Germania e a giugno inizierà il percorso verso i Mondiali del 2026.

Serie A, una speranza di Impallomeni prima di Norvegia-Italia!

COMMENTO – Stefano Impallomeni ha una speranza a riguardo sulla Serie A: «Il girone vede la Norvegia, che ha giocatori forti ma anche noi lo siamo. Psicologicamente il 6 giugno, quando si giocherà Norvegia-Italia, spero sia già tutto deciso per il campionato e che Spalletti possa avere 15 giorni pieni per lavorare. Se batti la Norvegia, ti si apre un mondo. Devi giocarla come una finale, perché se va male ti incarti. Devi vincere per partire bene. Spalletti sta dimostrando di avere un piccolo-grande problema: è un grande allenatore, ma ha voluto fare la mandrakata anche ieri con Gatti e Maldini, sbagliando la formazione iniziale. Sono state mosse eccessive. Il 6 giugno è una data fondamentale, speriamo di arrivare con i verdetti già prima per dargli tempo di preparare quella sfida».