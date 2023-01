Impallomeni: «Milan non crede a se stesso! Derby può farlo rinascere»

Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del Milan reduce dalla goleada subita in casa contro il Sassuolo e atteso dal derby contro l’Inter

RINASCERE – Questa l’opinione di Impallomeni: «Derby? E una partita che può far rinascere una squadra che non crede a se stessa. Le due fasi si percepiscono in maniera prevedibile, quella difensiva è negativa, quella offensiva ridotta. E un Milan differente rispetto a quello post-lockdown. Secondo me questa è una squadra precedente a quel periodo lì»