Impallomeni: «Lukaku più combattivo ma non ci siamo! Col Porto….»

Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di Romelu Lukaku e delle condizioni del belga verso la sfida dell’Inter contro il Porto in Champions League

PERSONALITA’ – Questa l’analisi di Impallomeni: «Lukaku o Dzeko in Inter-Porto? È una partita molto importante, il belga aveva dichiarato dopo l’Udinese che ha bisogno di giocare. Quando devi recuperare un peso massimo non è facile: da una parte hai l’obbligo di riportarlo in forma, dall’altra devi rispettare gli equilibri di una squadra che si è trovata spesso con Dzeko-Lautaro Martinez come punti di riferimento. Il belga l’ho visto più volitivo ma ancora non ci siamo: deve perdere qualche chilo, deve essere più sereno. Ma ha dimostrato carattere in occasione del rigore ripetuto. Col Porto io credo che Inzaghi vada sul sicuro, ma non perché il belga non gli dia sicurezza. Io vedo Dzeko in vantaggio».