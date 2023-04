Impallomeni: «Lukaku-Leao, sfida a distanza! Campionato falsato»

Nella sua analisi sulla scorsa giornata di campionato, l’ex calciatore Stefano Impallomeni ha elogiato Romelu Lukaku e Rafael Leao che hanno già aperto la sfida a distanza tra Inter e Milan nell’euroderby. Sulle frequenze di TMW Radio ha poi fatto il punto sul campionato e il -15 alla Juventus.

SFIDA A DISTANZA – Questo il pensiero di Stefano Impallomeni sull’ultima giornata di campionato e sulla regolarità della competizione: «Top di giornata Lukaku e Leao, una vera e propria sfida a distanza. Questo campionato è però falsato da un -15 dato in prima istanza, da un ricorso che la giustizia sportiva doveva prevedere, poi c’è stato il rinvio. Non è ancora finita. Questo però non mette in dubbio che il Napoli ha meritato e che l’Inter ha perso tutte quelle partite non per questa vicenda».