Impallomeni: «Lautaro Martinez da Pallone d’Oro? Protagonista!»

Si avvicina il prossimo weekend di Serie A, mancano sempre meno ore al calcio d’inizio del primo match. Stefano Impallomeni tratta il tema pallone d’oro per Lautaro Martinez e non solo su TMW Radio.

PALLONE D’ORO – Tra poco più di dieci giorni ci sarà la premiazione per il Pallone d’Oro. Stefano Impallomeni dice la sua e analizza le prossime partite di Serie A: «Lautaro Martinez merita il pallone d’oro? S’è riscattato in Nazionale, vincendo la Copa America da protagonista. Io non so decidere un calciatore che si staglia più in alto di altri. Premiamo il valore individuale del calciatore o questo e la sua stagione col club e in Nazionale? Di solito è il valore del calciatore, i fenomeni di solito vincono ma oggi non ne emergono. Il prossimo weekend di Serie A? Mi aspetto un acuto da parte di Lukaku, perché non so quanti gol possa fare quest’anno. È una partita molto delicata per il Napoli quella di Empoli. Non può perdere punti nelle prossime due partite, perché l’Inter è lì in agguato»