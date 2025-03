Impallomeni: «La corsa scudetto dipende dall’Inter! Una fuori»

L’Inter ha nelle proprie mani il destino dello scudetto di questa stagione. Il Napoli è di poco dietro, Stefano Impallomeni ne tira fuori invece una su TMW Radio.

CORSA – L’Inter ha tre punti di vantaggio sul Napoli e sei sull’Atalanta. Da Bergamo ha preso il via verso il tricolore, ma niente è ancora deciso in vista del finale di stagione. Stefano Impallomeni ne tira fuori una a sorpresa: «La vedo un po’ distante ma può succedere ancora di tutto. Ha perso due scontri diretti al ritorno, è un indicatore che è quasi fuori. Se vuoi vincere lo Scudetto non puoi perdere entrambi. Conte ci crede, fa bene, anche se ora dipenderà molto dall’Inter»