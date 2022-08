Impallomeni: «Inzaghi, serve umiltà! Oro in mano. Inter squadra più forte»

Stefano Impallomeni non nasconde le sue critiche nei confronti di Inzaghi e delle sue scelte prima e durante le partite, nel mirino Lazio-Inter. L’ex giocatore non ha dubbi sulla rosa

UMILTÀ − Impallomeni si scaglia contro Inzaghi e la sua mancanza di alternative: «Dumfries, Lukaku non si devono far uscire perché hai arretrato di 20 metri avvantaggiando la Lazio. Sarri ha capovolto la gara, iniziando con Vecino e Cataldi e poi vincendola con Luis Alberto e Pedro. Dell’Inter sorprende il leitmotiv che non si interrompe. Se Inzaghi si presenta con Gagliardini per arginare Milinkovic rinunciando alla qualità di Calhanoglu e poi toglie Lukaku e Dumfries, è normale che perdi. Inzaghi è un grande allenatore ma sui cambi deve lavorarci su. Quando alleni l’Inter e devi vincere un titolo, un po’ di umiltà serve. Bisogna vincere anche con alternative diverse. Ha l’oro a disposizione, nessuno ha una squadra così forte». Così su Tmw Radio.