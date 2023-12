Impallomeni: «Inzaghi influito nella scelta del gruppo. L’Inter ha un segreto»

Stefano Impallomeni spiega qual è la forza e il segreto dell’Inter, focalizzandosi sul ruolo dell’allenatore Simone Inzaghi. Il pensiero dell’ex calciatore e opinionista sportivo di TMW Radio.

NUCELO – Stefano Impallomeni è convinto che in pochi mesi l’Inter sia cambiata e maturata, e il merito è anche del mister nerazzurro: «Inzaghi ha influito nella scelta del nucleo di giocatori che guida la squadra. Il calcio cambia, si evolve, ma le regole non scritte e le consuetudini dei giocatori ci sono sempre. Lautaro Martinez è il capitano, con una leadership riconosciuta. Poi ci sono questi giocatori come Calhanoglu, Bastoni, Acerbi, Dimarco, Mkhitaryan e Barella. Questo è un gruppo molto professionale, attaccato al principio di gioco. Con l’addio di Brozovic, Skriniar, Handanovic, Lukaku, ti sei liberato di giocatori forti ma ingombranti. Sei ripartito dopo quella finale persa in Champions League con una consapevolezza diversa. Come a dire: “Mister ci hai convinti, noi in te non credevamo fino a marzo e adesso invece ti seguiamo”. Questo è il segreto dell’Inter».