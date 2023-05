Impallomeni: «Inzaghi deve ancora lievitare. Una missione futura!»

Secondo Impallomeni la carriera di Inzaghi all’Inter non può dirsi soddisfacente senza la vittoria dello scudetto. L’opinionista di TMW Radio spiega cosa manca ancora al tecnico nerazzurro per essere pronto.

EQUILIBRATO – Stefano Impallomeni analizza la situazione di Simone Inzaghi all’Inter e le prospettive future del tecnico: «Il prossimo anno sarà determinante per Inzaghi. Quest’anno gli servirà come esperienza per capire anche come funziona. Mi riferisco al fatto che ha visto sui giornali nomi di probabili successori. Si è fatto l’armatura e si è rafforzato. Al di là della conquista della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia, lui il prossimo anno dovrà vincere lo scudetto. Questa è la missione di Inzaghi. Gli auguro di vincere la Champions League naturalmente, ma non so se il prossimo anno farà di nuovo un’altra finale. Spesso e volentieri vedo ancora volti abbastanza arrabbiati di alcuni calciatori dell’Inter quando vengono sostituiti. Inzaghi è molto bravo ed equilibrato. C’è la stima dell’ottimo allenatore futuro ma ancora deve lievitare. Il prossimo anno sarà il banco di prova definitivo all’Inter».