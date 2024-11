Impallomeni: «Inzaghi, idee chiare. Missione impossibile con l’Inter»

Percorso netto in Champions League per l’Inter, momentaneamente al primo posto del girone unico e con quattro vittorie e un pareggio. L’ex calciatore Stefano Impallomeni elogia Simone Inzaghi e, a TMW Radio, sottolinea la missione impossibile del tecnico.

MISSIONE IMPOSSIBILE – Campionato o Champions League, cosa punta maggiormente l’Inter? Una domanda lecita, viste le prestazioni in Europa dei nerazzurri. Cinque partite, un pareggio, quattro vittorie consecutive e zero gol subiti. Ultima, ma non per importanza, la vittoria per 1-0 contro il Red Bull Lipsia a San Siro. L’ex calciatore Stefano Impallomeni non ha dubbi a riguardo ed elogia così il tecnico nerazzurro, analizzando quelli che possono essere i suoi obiettivi: «Inzaghi ha le idee chiare. Certificare la qualificazione agli ottavi e a gennaio dare l’assalto al campionato. E’ la sua mission impossible. Lo riprende il Napoli, che deve fare i salti carpiati per vincere lo Scudetto».