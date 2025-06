Impallomeni: «Inzaghi ne esce peggio! Marotta non è ingenuo»

Simone Inzaghi è ormai da settimane il nuovo allenatore dell’Al Hilal. E Stefano Impallomeni, intervenuto su Radio TMW, ha voluto parlare dell’addio di Inzaghi dall’Inter.

COMUNICAZIONE ERRATA – Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi opinionista, intervenuto a Radio TMW, ha parlato dell’addio di Simone Inzaghi. Un saluto inaspettato, secondo lui, anche per Marotta stesso che non si aspettava questo epilogo dopo la finale di Champions League. Queste le sue parole: «L’Inter ha creduto a Inzaghi, non voglio credere che Marotta fosse così ingenuo. Avrà percepito qualcosa, ma non pensava che fosse chiusa la questione. Credo che le dichiarazioni di Inzaghi siano di un uomo molto provato. Ha detto che è uscito dalla sua comfort zone, e che non avrebbe scelto nessun altro club se non quello che ha accettato ora. Secondo me denuncia uno stato emotivo discutibile, ne esce peggio».