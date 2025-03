Impallomeni: «L’Inter è tornata, è cresciuta! Due categorie sopra»

Stefano Impallomeni non vede rivali per l’Inter di Simone Inzaghi in questo finale di campionato. Solo un’eventualità per l’opinionista di TMW Radio.

RIVALI – La corsa al primo posto ha preso una via precisa nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Simone Inzaghi ha iniziato la possibile fuga verso lo scudetto, anche se nulla è detto ancora. Stefano Impallomeni ne parla in questo modo: «Nel giorno favorevole al Napoli è uscita fuori l’Inter. I nerazzurri hanno dalla loro il fatto che dovranno fare poche valigie per le trasferte, non ci saranno troppi stress logistici. L’Inter è cresciuta, è tornata, e il Napoli se inforca Milan e Bologna è finita. L’Inter se gioca con i giri giusti le vince tutte, è due categorie sopra le altre».