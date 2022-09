Impallomeni: «Inter squadra scarica. Un abisso col Bayern Monaco»

Stefano Impallomeni molto critico nei confronti di Simone Inzaghi all’indomani della brutta sconfitta dell’Inter in Champions League contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole sulle frequenze di TMW Radio

SCARICA − Impallomeni si scaglia contro Inzaghi: «Inzaghi? Mi auguro abbia lo spogliatoio in mano. L’Inter non ha ancora iniziato la stagione. Al netto dei cambi mi sembra di capire che il problema sia altrove. È una squadra, in sintesi, scarica e che non sta bene. Non è in forma, non c’è uno che sta bene. I nuovi fanno fatica ad inserirsi. Se la vedi adesso è peggiorata perché non sta bene nessuno. Lascia perdere la partita di ieri, Il Bayern Monaco è buono ma non stellare, hanno fatto un’amichevole perché c’è stato un abisso mentale e fisico. L’Inter è a pezzi, gioca 10′ su 90′. Se non vinci prima della sosta è crisi».