Impallomeni: «Inter sfavorita col Bayern Monaco! Un motivo»

Stefano Impallomeni ha analizzato il tabellone di Champions League attuale. Rimane solo l’Inter tra le italiane, il suo parere su TMW Radio.

QUARTI DI FINALE – L’Inter ha battuto il Feyenoord all’andata per 2-0 e al ritorno per 2-1, qualificandosi così ai quarti di finale di Champions League. Affronterà il Bayern Monaco di Vincent Kompany, che nonostante le difficoltà degli spareggi col Celtic ha superato anche il Bayer Leverkusen. Un netto 5-0 complessivo ha dato il passi ai tedeschi, che rivedono i fantasmi del passato contro i nerazzurri.

Inter sfavorita! L’opinione di Impallomeni

COMMENTO – Nonostante il passato e il momento dell’Inter, Stefano Impallomeni vede altre squadre favorite. L’opinionista si sbilancia anche sulla partita dei nerazzurri che si terrà tra l’inizio e la metà di aprile: «Chi vince la Champions League? Ad Ancelotti bisogna sempre stare attenti, non avrà una partita facile ora ma occhio. Il PSG è un’altra squadra, è da finale. Ha fatto un bel lavoro di Luis Enrique e l’addio a Mbappé è stato salutare, forse si sono responsabilizzati. Il Barcellona è forte, solido, giovane, con personalità. Il Bayern va rispettato, perché si gioca la finale in casa. Per me l’Inter parte sfavorita, lo ripeto. Deve aumentare i giri del motore, così fa un calcio prevedibile».