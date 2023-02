Impallomeni: «Inter, se vince il derby autostima in più! Milan…»

Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di Inter-Milan, match in programma domenica alle 20:45

AUTOSTIMA – Questa l’opinione di Impallomeni: «Derby? Milan per evitare la caduta libera. L’Inter? Vincendo sarebbe la seconda forza del campionato. Accuserebbe un’autostima in più per poi affrontare Coppa Italia e Champions League con leggerezza atletica. Si leverebbe quel peso sulle spalle. I rossoneri sono in una fase delicata, non hanno più niente e non sanno chi sono»