Impallomeni: «Inter, sconfitta non un dramma. Squadra forte!»

La partita dell’Inter contro il Bayer Leverkusen ha lasciato diversi dubbi. I nerazzurri sono stati sconfitti, Stefano Impallomeni predica comunque calma su TMW Radio.

NESSUN PROBLEMA – Stefano Impallomeni è uno di coloro che non vede problemi all’orizzonte per la squadra di Simone Inzaghi. Una sconfitta può essere giustificata in Champions League dopo il percorso fatto fino ad ora. Il giornalista ne ha parlato in questo modo: «Il Bayer Leverkusen non ha dominato, attenzione. Non ne farei comunque un dramma. L’Inter è oggettivamente forte, è stata solo una brutta partita, ma in generale, perché anche il Leverkusen non ha giocato bene»