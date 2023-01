Impallomeni: «Inter, problemi non clamorosi. Gagliardini deludente»

Stefano Impallomeni spezza una lancia a favore dell’Inter e di Simone Inzaghi dopo la vittoria ai tempi supplementari in Coppa Italia contro il Parma. Sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore ha anche analizzato i problemi a centrocampo. Gagliardini in primis.

NESSUNA PREOCCUPAZIONE – Stefano Impallomeni non vede grossi problemi nell’Inter. Questa la sua analisi dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Parma: «Non vedo problemi clamorosi, a oggi le squadre dopo la ripresa non hanno ancora raggiunto un equilibrio. È normale. Si parla sempre di Inzaghi, ma parliamo anche dei giocatori che scendono in campo. Gagliardini è uno dei più deludenti, mi è piaciuto invece l’ingresso di Bellanova. Asllani mi sembra un giocatore che, se impiegato con continuità, può essere importante. L’Inter ieri ha sofferto perché aveva un centrocampo diverso, però poi ha rischiato poco».