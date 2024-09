Impallomeni: «Inter occhio al derby: Fonseca in difficoltà. Credo una cosa»

Il Milan non ha iniziato bene questo campionato, con due pareggi e una sconfitta. Tanto che si inizia già a discutere di Paulo Fonseca. Stefano Impallomeni a TMW Radio fa il punto sul tecnico rossonero e sull’importanza del derby contro l’Inter.

SULLA GRATICOLA – Non è un buon momento per Paulo Fonseca che, nonostante abbia raccolto la fiducia del CEO rossonero Giorgio Furlani, resta in discussione. Il tutto a causa della partenza poco brillante del suo Milan, con i pareggi contro Torino e Lazio e la sconfitta al Tardini contro il Parma. Della sua situazione ha parlato l’ex giocatore Stefano Impallomeni, che ha ricordato l’avvicinamento di una partita importantissima come il derby contro l’Inter. Queste le sue parole: «È un allenatore in difficoltà. Se non vinci contro il Venezia diventa dura, credo che le prossime tre partite siano significative (Venezia, Liverpool in Champions League e Inter, ndr) per il suo futuro sulla panchina del Milan».