Impallomeni: «Inter la migliore da tre anni, rammarico! Sorpreso se…»

Dopo la vittoria per 1-0 nel derby, deciso da Lautaro Martinez, l’Inter è stata elogiata dall’ex calciatore Stefano Impallomeni. Che, sulle frequenze di TMW Radio, ha premiato l’argentino come migliore di giornata, ma ha anche sottolineato il rammarico per la stagione dei nerazzurri

RAMMARICO – Stefano Impallomeni ha parlato così del derby e della stagione dell’Inter: «Lautaro Martinez è stato il giocatore top di questa giornata, ha mostrato grande attaccamento alla maglia e deciso una sfida di spessore. C’è tanto rammarico per la stagione dell’Inter che è la squadra più forte da tre anni. Il Napoli è incredibile, ma i nerazzurri pur con errori di gestione sono lì e pagano la discontinuità. Assolvo Inzaghi parzialmente, perché questa squadra se sta bene può battere chiunque. Sarebbe clamoroso non arrivasse seconda».

OMBRA DI SÉ STESSO – Impallomeni ha poi fatto il punto sulla stagione di Romelu Lukaku in questa Inter: «Il Lukaku visto negli ultimi anni non è più quello che giocava con Conte. Penso sia mancato di più Brozovic. Lukaku sta faticando a tornare quello di prima, lo si è visto anche ieri. È in crisi fisica e psicologica. Si è ritrovato a fare la riserva di Dzeko. Lo vedo poco brillante e penso che gli errori fatti al Mondiale siano ancora nella sua testa».