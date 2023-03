Impallomeni: «Inter la più forte del campionato! Ma Inzaghi non riesce…»

Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter. L’ex calciatore è critico nei confronti di Inzaghi

FORTE – Questa l’analisi di Impallomeni: «Inzaghi? Io mi arrendo. Mi sta sfinendo la cosa. Non voglio aver ragione, non mi interessa, ma io credo e ritengo che l’Inter sia la squadra più forte del campionato. Però poi mi chiedi di Inzaghi che ha perso 7 volte, ha subito 22 gol in trasferta, e non riesce a fare 8 vittorie consecutive con questa squadra. Magari sbaglio io».