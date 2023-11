Impallomeni: «Inter la più forte da tre anni! Da Marotta messaggio chiaro»

Juventus-Inter è in programma domenica alle 20:45. Secondo l’ex calciatore Stefano Impallomeni, intervenuto su TMW Radio, il match non sarà decisivo. Un focus, inoltre, sugli obiettivi stagionali della squadra di Inzaghi

DECISIVA – Queste le considerazioni di Impallomeni: «Juventus-Inter? Non è decisiva, ma in caso di vittoria dell’Inter darebbe un segnale importante. È un test importante più per Inzaghi e l’Inter che per la Juventus. La Juve ha tutto da guadagnare da questa sfida. In passato era diverso, ma visto il valore delle squadre è così. La Juve ha entusiasmo, ha trovato equilibrio, ma l’Inter ha centrocampo e attacco importanti e parte in vantaggio. Mi sorprenderebbe una vittoria della Juventus. Marotta vuole la seconda stella? Per me c’è stata pazienza. Lui voleva Allegri ma poi ha scelto Inzaghi, con cui ha costruito qualcosa. Il messaggio è chiaro, dopo due anni ora deve arrivare a dama in campionato. Io mi aspetto che prenda la fuga giusta, ma se non arriva lo Scudetto c’è da interrogarsi, perché da tre anni è la squadra più forte»