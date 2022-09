Impallomeni: «Inter, Inzaghi ora si gioca parecchio. Non può più perdere»

Stefano Impallomeni, ex calciatore ora giornalista, ha parlato anche della situazione relativa all’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi.

SITUAZIONE – Queste le parole su TMW Radio da parte di Stefano Impallomeni, ex calciatore ora giornalista, su Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. «Giusto continuare per Inter e Juventus con i rispettivi allenatori? Ci vuole tempo, siamo alla settima giornata. Non so cosa si sono detti ad Appiano tra Inzaghi e dirigenza, ma di sicuro Inzaghi ora si giocherà parecchio, come Allegri. Non possono più perdere partite. Le sfide con Roma e Bologna possono essere decisive. Se non portano risultati nelle prossime sfide, le panchine possono cambiare».