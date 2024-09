Impallomeni: «Inter, idea precisa dopo la sosta. Milan diverso»

Stefano Impallomeni, in qualità di opinionista ed ex calciatore, a TMW Radio ha analizzato il momento in casa Inter, specialmente dopo il derby contro il Milan.

POST DERBY – Stefano Impallomeni analizza così la situazione in casa Inter dopo l’inizio di stagione, considerando anche il risultato negativo nel derby contro il Milan: “Non hanno cambiato allenatore, la struttura è quella, l’Inter ha preso due parametri zero ma comunque è lì vicino al Napoli. Sono tutte squadre che sono lì, ma oggi non è partito nessuno, anche il Napoli. Servirà inventarsi qualcosa però. Dopo la seconda sosta ci faremo un’idea più precisa. Per come è stata ottenuta, quella nel derby per il Milan è stata una vittoria autorevole. Per me è stato sorpreso anche Fonseca da una prestazione del genere. È sembrata una squadra non in crisi ma addirittura capolista. Qualcosa di diverso abbiamo visto“.