Impallomeni: «Inter ha da perdere, ha tanto da sognare a Istanbul»

Stefano Impallomeni anticipa la finale di Champions League dell’Inter contro il Manchester City su TMW Radio.

VIGILIA – Impallomeni apre così alla finale: «Sono dovuti passare tredici anni prima di rivedere l’Inter in finale di Champions League a Istanbul. I nerazzurri giocheranno contro la squadra più forte del mondo. Il pronostico è tutto per il Manchester City, però loro hanno l’ossessione. Possono centrare un triplete, mettere un punto esclamativo sul lavoro di Guardiola. L’Inter non ha niente da perdere, non è vero. Ha tanto da sognare e inseguire, dall’altra parte però c’è Haaland e uno squadrone che fa del calcio totale la sua caratteristica. C’è anche il re di coppe Inzaghi, che può concludere un percorso iniziato lo scorso anno e continuato in Champions League in questa stagione».