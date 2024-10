Impallomeni: «Inter, occhio alle vicende extra-campo. Una differenza dall’anno scorso»

Tante le analisi in vista di Roma-Inter di domenica, una partita dalla quale sono attese risposte da entrambe le squadre, per motivi differenti. L’ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio sottolinea come bisogni fare attenzione alle vicende extra-campo per i nerazzurri.

ANALISI – Lo scorso anno erano le voci societarie. Quest’anno le voci legate all’inchiesta sui tifosi della Curva. In casa Inter i giocatori sono chiamati ancora a isolarsi e a lasciar fuori tutte le notizie extra-campo. Qualcosa di necessario, per restare concentrati soltanto sul campo e dare un chiaro messaggio al campionato. La squadra di Simone Inzaghi arriva da due vittorie consecutive in campionato – oltre a quella in UEFA Champions League contro la Stella Rossa – seppur non convincendo al 100%. Il motivo è da leggere nei tanti gol presi, spesso e volentieri regalati da ‘svarioni’ difensivi che soltanto una stagione fa era difficile vedere. E adesso il grande banco di prova si chiama Roma-Inter, una sfida tutt’altro che facile sul campo dei capitolini, desiderosi di riscattare un inizio stagionale davvero poco brillante.

Roma-Inter, tra campo ed extra-campo. Stefano Impallomeni analizza la situazione in casa nerazzurra

ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE – L’ex calciatore Stefano Impallomeni non ha dubbi relativamente a ciò che ci si potrà aspettare da Roma-Inter di domenica sera. A TMW Radio ha infatti parlato in questi termini della partita, mettendo anche a confronto la mentalità dei nerazzurri in questa stagione e nella scorsa: «Scendere in campo dopo che tutte le altre hanno giocato può essere pericoloso. Lo scorso anno avrei detto che non c’erano problemi per l’Inter, stavolta mi sembra di capire che le cose siano differenti per i gol che prende e perché ancora non ha mostrato tutta la sua forza. Deve ritrovare stabilità e un’intensità vista solo a tratti in quesa stagione. Se vincono tutte le altre, avrai la pressione addosso. E poi anche le vicende extra-campo potrebbero un po’ condizionare».