Impallomeni: «Inter-Empoli, Inzaghi l’ha preparata male! Correa…»

Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter, analizzando il momento dei nerazzurri dopo la sconfitta contro l’Empoli

DISCONTINUA – Queste le parole di Impallomeni: «Inter, è la rosa più forte ma ci sono delle situazioni che. L’Empoli comunque sa giocare a calcio e se tu cominci male la partita. L’Inter è entrata molle, non riusciva a fare un passaggio di fila. Si presenta con Correa che non è pronto e non sta bene. Tutti errori che paghi. Responsabilità? Ieri Inzaghi non mi ha convinto, ho grande stima ma non puoi buttarla giù così, non hai preparato bene la partita. Poi ha messo Bellanova che sembrava impaurito. Dava sempre la palla ad Onana. Col Milan splendida, in condizione, entusiasta. Contro l’Empoli l’Inter più brutta della stagione».