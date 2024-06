Impallomeni: «Inter difficilmente battibile. Ha due squadre»

L’Inter rimane ancora la squadra da battere per la prossima stagione, Stefano Impallomeni è sicuro e ne parla in questo modo in collegamento con TMW Radio.

CONCORRENZA – L’anno prossimo la squadra di Simone Inzaghi deve proteggere il suo titolo di campione d’Italia. Avrà enorme concorrenza, ma Stefano Impallomeni: «L’Inter ha due squadre, tutti i ruoli coperti, si muovono per puntellare ed è difficilmente battibile. Le concorrenti che devono fare? Il Napoli non può trattenere Osimhen, non so chi verrà. L’Inter ha avuto in tutti un rendimento spaventosamente alto e non sempre puoi ripeterlo. Le altre sono già pronte e affamate per sferrare il colpo? Magari Conte può trasmettere una certa forza. Il rinnovo di Inzaghi? Mi sembra che ci sia la disponibilità delle parti».