Impallomeni: «Inter deve pensare ad un altro calcio! La soluzione»

Stefano Impallomeni cerca di dare un consiglio a Simone Inzaghi sul finale di stagione della sua Inter. Su TMW Radio l’opinionista parla così dopo il derby.

SOLUZIONE – Stefano Impallomeni cerca una possibile soluzione: «Parto dal clamoroso ko nerazzurro. Avevo previsto delle insidie, avevo intravisto un tentativo di Conceicao di trovare un equilibrio, senza disdegnare la fase offensiva. E si è giocato Jovic a sorpresa e che è stata la scelta giusta. Ho visto un’Inter che sta subendo un sovraccarico mentale, non fisico. Non è il momento di attaccare nessuno, il lavoro di Inzaghi è stato straordinario, al di là di come finirà. Adesso deve pensare di giocare un altro calcio, più posizionale, accorto, un calcio economico fatto non tanto di inserimenti. Più bloccato e meno dispendioso. Nelle ultime 5 partite, giocando così, l’Inter può vincerle tutte. Se continui così invece apri le porte per colpirti. Sono curioso di vedere l’Inter che troverà la Roma»

Impallomeni e l’analisi di Inter-Milan

DERBY – Sulla vittoria rossonera Impallomeni si espone così: «A me non sorprende, è stata squadra anche con Udinese e Atalanta. Conceicao in ritardo ha trovato qualcosa. E’ cresciuto nella fase difensiva, è più ordinato ed equilibrato. ma attenzione, non commettiamo l’errore di dire che la squadra nerazzurra è in crisi. Primo tempo importante ma c’è da capire dopo due sconfitte quale messaggio manderà Inzaghi al gruppo. L’Inter dovrà fare due scelte, più conservativa in campionato e più dinamica in Champions»