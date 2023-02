Impallomeni: «Inter, clamoroso se non arriva seconda! Inzaghi? I tifosi…»

Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter reduce dalla vittoria sull’Udinese

CLASSIFICA – Questa l’analisi di Impallomeni: «L’Inter ha meritato di vincere con l’Udinese. Se l’è complicata, nel secondo tempo ci sono stati due attimi incredibili: Success ha sbagliato la palla dell’1-2. I nerazzurri hanno l’ansia da risultato e punta sullo svolgimento sano della partita che però è un’arma a doppio taglio. Però una squadra come l’Inter, che ha tante soluzioni, deve stare più serena e deve essere più consapevole della sua forza. Cade nei suoi vizi di forma e sostanza, è un rimpianto clamoroso. Se l’Inter non dovesse arrivare seconda sarebbe clamoroso, i nerazzurri sono superiori alla classifica che occupano come organico. Il summit fra Marotta ed Inzaghi è stato proficuo: una cosa positiva confrontarsi, criticare in maniera giusta l’operato. Inzaghi non sta facendo male, non fa quello che si aspettano i tifosi».