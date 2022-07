Impallomeni: «L’Inter anche con i vincoli si è mossa bene. Intelligenza»

Stefano Impallomeni, su Tmw radio, ha parlato del mercato delle squadre di Serie A. Un giudizio anche sull’Inter, che nonostante i vincoli societari, si è mossa molto bene

GIUDIZIO − Le parole di Impallomeni sul mercato di Serie A: «Mercato squadre di Serie A? Alla Fiorentina manca qualche tassello ed è da valutare se rimarrà Milenkovic o meno. E per me ha fatto bene anche la Roma, che ha speso soltanto per Celik. Tutti devono vendere, la Roma come le altre, ma qualcos’altro sarà fatto in entrata. Anche la Lazio ha fatto il suo, anche l’Inter. I nerazzurri con tutti i vincoli che hanno, si sono mossi molto bene. Ma lo stanno facendo tutte, si stanno muovendo con grande intelligenza».