Impallomeni: «Frattesi? Perde lui e l’Inter! Derby può incidere»

Impallomeni parla di Frattesi, ma anche del possibile contraccolpo che l’Inter può subire dopo aver perso il derby in Supercoppa.

FRATTESI – Su Tmw Radio, Stefano Impallomeni si esprime sui nerazzurri e sul futuro di Davide Frattesi: «Nell’ultimo periodo però ci sono state risposte in tal senso. Ha preso questa botta col Milan, ma rimane una difesa importante e ha una partita in meno, quindi possibilmente è la capolista. Frattesi lo scorso anno ha fatto il Frattesi, ora però ovviamente vuole qualcosa di più, gli sta stretto quel ruolo dalla panchina. E’ uno che scalpita e meriterebbe una chance da titolare, ma è una questione mentale. Se uno non si sente più un’alternativa, rischia di non funzionare più. Perde lui ma soprattutto l’Inter. Taremi per esempio sa che è l’alternativa a Thuram, Asllani anche ha avuto un calo mentale in tal senso forse».

DERBY – Poi Impallomeni si concentra anche sul campionato e ha un parere sull’Inter dopo il derby perso: «Il Napoli? Ho visto qualcosa di diverso a Firenze, ha qualcosa di meno di Inter e Atalanta ma la botta presa nel derby mentalmente può incidere sull’Inter».