Impallomeni: «Frattesi, inserimenti come nessuno in Europa!»

Stefano Impallomeni non crede che Davide Frattesi possa avere lo stesso spazio dello scorso anno. L’Inter darà più minuti al centrocampista, le sue parole su TMW Radio.

MINUTAGGIO – A centrocampo Simone Inzaghi ha tanti nomi a disposizione, farli giocare tutti è impossibile. Nelle prossime settimane le scelte potranno essere decisive, intanto Stefano Impallomeni dice la sua sul bomber di Spalletti: «Chi giocherà di più tra i club tra Baldanzi e Frattesi? Entrambi. Sono stimati dai rispettivi allenatori. Piace tantissimo Frattesi ma non fa il volume di gioco che fa Barella e non fa il gioco che fa Zielinski o Mkhitaryan. Ha però tempi di inserimento come nessuno in Europa forse. Baldanzi è un piccolo Dybala, troverà il suo spazio. Per me De Rossi ha un suo disegno, vuole farlo giocare mezzala. In un centrocampo dinamico e forte ci può stare, ma in una squadra che si deve ancora costruire ancora non è pronto»