Impallomeni: «Fossi l’Inter rifletterei su Skriniar. Sacrificio non necessario!»

Impallomeni dice la sua Skriniar e il rinnovo con l’Inter. A detta sua, il club dovrebbe rinunciare a fare uno sforzo del genere. Tanti soldi non indispensabili

NON FONDAMENTALE − Per Stefano Impallomeni, l’Inter dovrebbe riflettere sul rinnovo di Skriniar: «Ad occhio mi sembra che ci sia un’offerta di 9 milioni all’anno, Skriniar ovviamente rilancia. Ha lui la forza contrattuale. C’è ancora l’offerta, più passa il tempo più diventa difficile che il rinnovo possa chiudersi. È un giocatore che fa fare il salto di qualità alla squadra un rinnovo del genere? Ci sta questo sacrificio? Non lo so, ci rifletterei fossi l’Inter. Non so se cambia il mondo dargli sei milioni, forse non è necessario».