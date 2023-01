Impallomeni: «Dybala un rimpianto per l’Inter. Lautaro Martinez importante»

Chi rimpiange di più Paulo Dybala tra Juventus e Inter? Secondo Stefano Impallomeni, proprio i nerazzurri. Sulle frequenze di TMW Radio l’ex calciatore ha infatti sottolineato quanto stia incidendo l’argentino, per poi elogiare anche Lautaro Martinez.

RIMPIANTO – Stefano Impallomeni ha parlato in questi termini degli attaccanti più importanti della nostra Serie A: «Tra i top di giornata metto tre attaccanti, ovvero Osimhen, Dybala e Lautaro Martinez, che sarà un giocatore molto importante per un’Inter che potrebbe avere in canna una striscia positiva. Lukaku a luglio ci trovata tutti d’accordo, ma poi il campo decide e ora arrivano i rimpianti. Dybala è un giocatore ritrovato e penso che i nerazzurri possano avere il rimpianto più grande. Anche se non so quanto abbiano affondato il colpo»