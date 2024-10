Impallomeni, dubbio: «E se l’Inter dell’anno scorso fosse l’eccezione?»

L’Inter ha vinto contro l’Empoli per 3-0, ma i numeri difensivi in generale sono piuttosto eloquenti sulla stagione per ora. Stefano Impallomeni dice la sua su TMW Radio.

DIFESA – Tanti gol subiti, tanti dubbi sulla squadra nerazzurra in questa stagione. La vittoria di Empoli è una boccata d’ossigeno, ma Stefano Impallomeni ha un dubbio importante: «L’Inter ti convince? Subisce tanti gol, per me la fase di non possesso fa fatica a farla. Non c’è equilibrio. Una squadra campione d’Italia non può permettersi certi errori che abbiamo visto in serie. Ma mi chiedo: se fosse questa l’Inter e lo scorso anno sia stato un’eccezione?»