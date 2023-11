Impallomeni: «Dimarco ha riempito un vuoto! Inter può prendere il volo»

Stefano Impallomeni si sofferma sul gol messo a segno da Dimarco in Inter-Frosinone e ne spiega l’importanza. Poi un occhio alla corsa scudetto.

CORSA A DUE – Stefano Impallomeni, ospite della trasmissione di TMW Radio, mette in risalto la conclusione da centrocampo di Federico Dimarco nell’ultima sfida dell’Inter: «Il gol di Dimarco secondo me è stato voluto e cercato. Una prodezza balistica così non si vedeva da tempo. Dimarco ha riempito il vuoto dei tiri da lontano, che racconta e descrive quanto si faccia fatica a segnare da lontano. Quello di quest’anno è un altro campionato, più complesso, in cui sono in corsa Inter e Juventus in questo momento. Sono le due squadre più equilibrate e hanno due stili diversi. Non dico che sarà un duello, ma se l’Inter vince a Torino prenderà il volo».