Impallomeni: «Contento per Lukaku. Ha reagito proprio col Belgio»

Romelu Lukaku è tornato a segnare con la maglia del Belgio, quattro gol in due partite e fiducia totalmente ritrovata. Stefano Impallomeni interviene in collegamento con TMW Radio e sembra credere nel giocatore dell’Inter.

RITROVATO – Quattro gol in due partite, fiducia ritrovata e serenità per Romelu Lukaku. Stefano Impallomeni ne parla così su TMW Radio: «Sono contento per Lukaku, io pensavo potesse essere una cosa a termine e vederlo quindi la prossima stagione. Invece ha reagito come avrei voluto da amante del calcio, è uno scatto importante dal punto di vista psicologico. Lukaku quando fa quella fila horror nel Mondiale si ferma e pensa sempre a quegli errori, ai gol sbagliati. Ora risorge nel Belgio, dove era mancato e aveva avuto responsabilità per l’eliminazione ai gironi. Gli hanno dato la colpa, poi si riscatta proprio in nazionale. I tifosi dell’Inter devono essere felici di questo».