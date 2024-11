Impallomeni: «Conte non mi è piaciuto. Skriniar alla Juventus? Ricordiamo quello all’Inter»

Stefano Impallomeni da ex calciatore ha commentato a TMW Radio le parole di Antonio Conte nel postpartita di Inter-Napoli. Spostando poi l’attenzione sul possibile approdo di Milan Skriniar alla Juventus a gennaio

SCHERMAGLIE DA SCUDETTO – Stefano Impallomeni commenta così le parole di Antonio Conte dopo Inter-Juventus, che hanno scatenato non poche polemiche, specialmente per quanto detto nei confronti del VAR. Il tutto, ricordiamolo, per un rigore netto, giusto da assegnare e, per giunta, sbagliato. Questo il suo pensiero sulla questione: «Non sto con nessuno. Non mi è piaciuto Conte, però sono classici scambi a distanza. In ballo c’è lo Scudetto, anche se non solo gli unici contendenti. Sono schermaglie da Scudetto».

Impallomenti, non solo Conte. Juventus, quanti infortuni in difesa! Occhi anche su Skriniar

NOME PER LA DIFESA – Stefano Impallomeni ha poi parlato, oltre alla questione Antonio Conte, anche dell’emergenza in difesa per la Juventus. Che, con gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, punta ora su Milan Skriniar per il mercato di gennaio. Questo il pensiero dell’opinionista a riguardo: «Ci ricordiamo quello dell’Inter, poi si sono perse le tracce. C’è tempo per recuperare comunque. Io credo che Giuntoli e Motta abbiano le idee chiare. Io per la fisicità e la presenza in campo non sottovaluterei Tah del Leverkusen».