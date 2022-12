Impallomeni: «Campionato, mi aspetto tanti riscatti. Anche uno dell’Inter»

Proseguono le analisi sulle squadre di Serie A in vista della seconda parte di stagione, che riprenderà per l’Inter il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli. L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha citato uno dei giocatori nerazzurri tra quelli da cui si aspetta un riscatto alla ripresa del campionato. Di seguito le sue parole a TMW Radio.

RISCATTI – Tanti sono stati i giocatori attesi a deludere le aspettative nella prima parte della stagione. Alcuni di questi li ha citati Stefano Impallomeni, che ha fatto il punto anche su un giocatore dell’Inter: «Ce ne sono tanti e in tante squadre. Per esempio mi aspetto molto da Jovic, da Zaniolo, Di Maria, Lukaku e De Ketelaere. E dal Napoli forse qualcosa in più da Simeone, perché a volte non viene impiegato ma può essere un giocatore importante».