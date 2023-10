Impallomeni: «Barella e Frattesi insieme? Come li vedrei all’Inter»

Stefano Impallomeni da ex calciatore ha analizzato la partita giocata dall’Italia contro l’Inghilterra, tornando anche sul centrocampo. In particolare, a TMW Radio, si è focalizzato sulla scelta di far giocare Barella e Frattesi insieme anche all’Inter.

COPPIA TITOLARE – Stefano Impallomeni non ha dubbi sia sulla prestazione dell’Italia, sia sulle possibili scelte nel centrocampo dell’Inter: «Se vuoi essere protagonista, competitivo, tenere testa a certe squadre, devi rischiare qualcosa o rimani indietro. Tutta la squadra bene, tranne in ombra Scalvini, un po’ in difficoltà. Bene Frattesi e Barella insieme. Possono giocare insieme anche all’Inter ma lì c’è una scelta importante da fare».