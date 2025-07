Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»

L’Inter cambierà radicalmente nella prossima stagione, a partire dal modulo di gioco di Cristian Chivu. Stefano Impallomeni su TMW Radio ha spiegato cosa si aspetta.

MODULI – Stefano Impallomeni spiega le sue aspettative per la prossima stagione dell’Inter: «Calhanoglu è insostituibile, poi si può pensare una squadra diversa con Ederson punto di riferimento in mezzo al campo. Magari ci sarà un modo diverso di giocare. Credo che l’Inter era in scadenza di gioco, i giocatori non ne potevano più del gioco di Inzaghi. Il lavoro di Chivu sarà enorme, e vedremo che succederà con gli esterni. Si vuole continuare con quel tipo di gioco? Il 3-5-2 è scaduto, deve andare in soffitta»