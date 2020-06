Immobile: “Vittoria Lazio messaggio a Inter e Juventus? No, per altri”

Immobile è stato intervistato da DAZN nel post partita di Lazio-Fiorentina 2-1, dove è andato in gol su rigore molto discutibile (vedi articolo). L’attaccante campano ritiene che la vittoria in rimonta non sia dedicata a Inter e Juventus, ossia chi sta sotto e sopra i biancocelesti. Queste le sue parole.



LA REAZIONE – Ciro Immobile è tornato al gol in Lazio-Fiorentina. A fine partita risponde a una domanda sulla classifica: «Vittoria messaggio a Inter e Juventus? È un messaggio soprattutto a quelli che ci hanno puntato subito i riflettori addosso dopo la sconfitta di Bergamo, come se avessimo perso una partita su un campo facilissimo. Come ripartenza andare a giocare a Bergamo non tutti se la portano a casa, in questi anni addirittura il Manchester City si è rotto le ossa. Non avevamo sicuramente la presunzione di andare lì e dominare la partita, l’abbiamo fatto per mezz’ora».