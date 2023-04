Immobile, nuovi controlli! Le sensazioni verso Inter-Lazio – Sky

Ciro Immobile ha recuperato in fretta dal brutto incidente d’auto che lo ha visto protagonista le scorsa settimana. L’attaccante della Lazio si sottoporrà a nuovi controlli prima della sfida con l’Inter

OBIETTIVO − Ciro Immobile ha recuperato molto velocemente dal brutto incidente d’auto occorso la scorsa settimana. L’attaccante della Lazio, nell’ultima di campionato contro il Torino, è sceso in campo nel corso del secondo tempo. Il numero 17 dei biancocelesti è apparso, comprensibilmente, in condizioni non ottimali Matteo Petrucci, su Sky Sport 24, rivela che l’attaccante si sottoporrà nei prossimi giorni a nuovi controlli. La gara con l’Inter del 30 aprile, tuttavia, non è in pericolo. L’attaccante sarà a disposizione di Sarri per il big-match di domenica a San Siro.