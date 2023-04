Immobile, niente Inter dopo l’incidente! Più di una partita a rischio – Sky

Certamente non una stagione fortunata per Ciro Immobile alla Lazio, nonostante il secondo posto della squadra biancoceleste in Serie A. L’ultimo in ordine cronologico lo schianto in macchina con il tram che gli ha causato anche qualche problema fisico (vedi QUI). Per questo motivo secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante italiano salterà la sfida contro l’Inter e non solo.

INFORTUNIO – Ciro Immobile dopo l’incidente in macchina con un tram a Roma ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta della costola destra. Per questo motivo, secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, l’attaccante italiano dovrà stare fermo per circa quindici giorni, saltando di fatto non solo la sfida contro il Torino, ma anche Inter-Lazio in programma domenica 30 aprile alle 12:30.