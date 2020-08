Immobile: “Lukaku finale di stagione impressionante. L’altra sera…”

Immobile elogia Lukaku, con cui ha “lottato” per tutta la stagione per il secondo posto in classifica poi finito ai nerazzurri. L’attaccante della Lazio ha partecipato a un evento nella sua città natale, Torre Annunziata, e intervistato da Francesco Modugno per Sky Sport si è soffermato su Inter-Bayer Leverkusen di lunedì.

L’AVVERSARIO – Ciro Immobile celebra un altro centravanti di Serie A: «Romelu Lukaku sta vivendo un finale di stagione assolutamente impressionante. Ho visto la partita l’altra sera, ha tenuto botta contro tutti. Questo fa bene, alle squadre italiane come l’Inter, per andare avanti in Europa».