Immobile, l’agente svela: “In passato interesse di Inter e Napoli. In futuro…”

Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, sulle frequenze di “Radio Kiss Kiss” ha svelato un retroscena di mercato. Sull’attaccante della Lazio, attualmente in cima alla classifica dei cannonieri, in passato ci sarebbe stato l’interesse dell’Inter.

INTERESSE – Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, svela che in passato, sul bomber della Lazio, c’è stato l’interesse dell’Inter e di altre società di Serie A: «È difficile non essere un estimatore di Immobile dopo quello che ha fatto negli ultimi 5 anni. Immobile ha un contratto con la Lazio fino al 2023. Se qualcuno sarà concretamente interessato dovrà bussare alla porta della Lazio ed eventualmente del calciatore. Mi sembra prematuro, però, parlare di interessamenti di mercato. Ci sono già stati degli interessamenti per Ciro in passato, per esempio del Milan e anche dell’Inter. Anche dalla Cina sono arrivati grandi offerte un anno fa, ma con il senno di poi meno male che non siano andate in porto. Ma credo sia normale prevedere che in futuro ci saranno interessamenti. Poi andremo a vedere con la Lazio quello che sarà giusto fare».