Immobile colpisce Vidal, espulso in Lazio-Inter: ecco quanto rischia

Ciro Immobile Cagliari-Lazio

Immobile rischia grosso dopo il rosso ricevuto in Lazio-Inter domenica scorsa, per aver colpito in volto il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal. Si attendono novità oggi dal Giudice Sportivo.

RISCHIA GROSSO – Immobile espulso in Lazio-Inter per uno schiaffo in volto ad Arturo Vidal, rischia grosso oggi in attesa del Giudice Sportivo. Da regolamento, l’attaccante potrebbe rischiare grosso per condotta violenta, con conseguente stop di circa tre giornate. In quel caso Immobile rischierebbe di saltare dunque le sfide con Sampdoria, Bologna e Torino, così da ritornare a disposizione per la sfida contro la Juventus. In caso di lunga squalifica, probabilmente la Lazio farà ricorso per chiedere uno sconto.